В пригороде Челябинска погиб младенец, которому не было и двух месяцев

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении матери найденного мёртвым младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по итогам доследственной проверки в отношении жительницы Сосновского района, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, днём 9 октября текущего года женщина ушла из дома в посёлке Полетаево, оставив одного месячного сына. Мальчик лежал в кровати на животе. Вернувшись, она обнаружила ребенка без признаков жизни. По предварительным данным, причиной смерти младенца явилась механическая асфиксия: мальчик задохнулся, так как дыхательные пути оказались перекрыты матрасом.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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