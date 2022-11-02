В Челябинске воры забрались в новую библиотеку. Унесли даже пылесос

В Челябинске ищут неизвестных, ограбивших местную библиотеку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, преступление произошло в ночь на 1 ноября в детской библиотеке, расположенной в микрорайоне Чурилово. Новую библиотеку планировали открыть в конце ноября этого года.

«Помещение новой библиотеки по улице Зальцмана, 40, в котором обустройство вышло на финишную прямую, было ограблено в ночь на 1 ноября. Злоумышленники сняли 43 дизайнерских светильника и 4 бра, вынесли пылесос и инструменты подрядчика. Предварительно сумма ущерба составила 200 тысяч рублей», – рассказали представители городских властей.

️В настоящее время подано заявление в полицию.

В мэрии подчеркнули, что, несмотря на инцидент, сроки запуска библиотеки не изменятся. «Как и планировалось, открытие состоится в конце ноября», – заверили чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»