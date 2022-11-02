Общественники: десятки южноуральцев получили повестки по ошибке

Каждый девятый житель Челябинской области, обратившийся к общественникам, был мобилизован ошибочно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинсконго регионального отделения Общероссийского народного фронта, всего с начала частичной мобилизации, в общественной организации обработали 667 обращений.

Каждый девятый южноуралец, обратившийся к общественникам по вопросам частичной мобилизации, получил повестку по ошибке, отмечают активисты. Все они были возвращены домой. За период проведения частичной мобилизации общественникам на Южном Урале удалось отстоять права десятков призывников.

36 мобилизованных по ошибке уже вернулись домой. Еще 42 обращения сейчас находятся в работе, несмотря на то, что частичная мобилизация завершилась, в их ситуациях продолжают разбираться представители общественности.

В общественной организации отметили, что из более 650 обращений 31% обратившихся интересовали вопросы общего характера о частичной мобилизации.

25% пожаловались на отсутствие медицинской комиссии в военкоматах. Один из последних случаев произошел буквально на днях: старшего лейтенанта запаса из Еткульского района после обращения к общественникам вернули домой. Выяснилось, что его призвали несмотря на то, что он перенес туберкулез. После вмешательства общественников офицеру, все-таки, провели медкомиссию в военной части в Чебаркуле. Также среди южноуральцев, чьи права удалось отстоять – призывник со штырем в ноге после перелома, челябинец с пластиной в ключице, боевой офицер с многочисленными ранениями и контузией и другие.

10% обратившихся являются сотрудниками предприятий, имеющими «бронь», но по ошибке призванными. Среди вернувшихся домой – единственный бригадир шестого разряда по ремонту кранов Челябинского металлургического завода, рабочий редкой квалификации из Еткуля, электросварщик, слесари-ремонтники Саткинского чугуноплавильного завода и другие ценные специалисты, полезные «в тылу».

Еще 9% обратившихся на горячую линию – многодетные отцы и единственные кормильцы в семье. Так, житель Челябинской области, в одиночку воспитывающий двоих детей и ухаживающий за дедушкой-инвалидом, получил повестку в рамках частичной мобилизации.

Остальная часть обратившихся – это те, кто столкнулся с отсутствием надлежащей подготовки в военных частях или остался недоволен условиями содержания там, а также – пенсионеры и студенты-очники, получившие повестки по ошибке, предприниматели с вопросами индивидуального характера и южноуральцы, интересующиеся положенными выплатами детям военнослужащих.

Челябинск, Виктор Елисеев

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