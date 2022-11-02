Адвокат из Магнитогорска переписала на себя квартиру и землю умиравшего клиента

В Магнитогорске в суд направили уголовное дело в отношении адвоката, присвоившей недвижимость клиентки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Адвокатской палаты Челябинской области, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия юрист получила доверенность на право распоряжения имуществом жительницы Магнитогорска, когда оказывала ей юридическую помощь. В июле 2020 года, зная, что женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, адвокат решила переписать на себя квартиру, земельный участок и построенный на нем дом в СНТ.

Сначала она по доверенности от имени реальной собственницы продала недвижимость своей знакомой, а та, в свою очередь, передала имущество по договорам купли-продажи ей. Это «повлекло последующее лишение прав на имущество собственницы и ее наследников», отметили в прокуратуре.

Стоимость похищенного составила около 1,4 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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