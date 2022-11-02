Замглавы уральского района предстанет перед судом за взятку в четверть миллиона

В Челябинской области будут судить первого заместителя главы районной администрации, обвиняемого в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации Ашинского района.

По данным следствия, в 2020-2021 годах чиновник получил более 250 тысяч рублей от предпринимателя за заключение договоров по покупке за счет средств бюджета квартир для граждан из числа детей-сирот.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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