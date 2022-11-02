Суд оштрафовал челябинку, обматерившую одноклассницу дочери

Жительнице Челябинска выписали штраф за оскорбление одноклассницы дочери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, вмешательство в школьные разборки стоило челябинке 5 тысяч рублей.

Конфликт произошел в одной из школ Центрального района Челябинска. Ссора вспыхнула между 12-летними школьницами. Через какое-то время к разборкам подключилась мать одной из участниц конфликта. Женщина отправила обидчице дочери сообщение «со словами в неприличной форме». Родители школьницы пожаловались на даму в прокуратуру.

«В ходе проверки факт оскорбления нашел свое подтверждение, в связи с чем прокурором в отношении гражданки вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление)", – рассказали в надзорном ведомстве.

В итоге мировой судья оштрафовал челябинку на 5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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