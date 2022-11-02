Россияне мечутся между магазинами в поисках привлекательных цен

В поисках низких цен жители России увеличили число посещаемых ими магазинов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», c 2017 года количество посещаемых российскими покупателями магазинов почти удвоилось. Об этом со ссылкой на собственные данные пишет телеграм-канал российского подразделения специализирующейся на маркетинговых исследованиях компании NielsenIQ.

Так, если пять лет россияне в среднем посещали 3,5 магазина в месяц, то в настоящее время это число приблизилось к 6.

«Важно отметить, что на фоне снижения лояльности к конкретным сетям, дополнительное преимущество получили дискаунтеры и онлайн-магазины, которые предоставляют покупателям наиболее привлекательные цены и акции. Пятая часть опрошенных покупателей заявили, что увеличили частоту покупок в них за последние три месяца», – пишут авторы канала.

В это же время 35% участников опроса признались, что стали реже посещать супермаркеты, 33% отказались от покупок в гипермаркетах.

Зато всё чаще покупатели идут в хард-дискаунтеры: 58% опрошенных заявили, что закупаются в них не реже 3-4 раз в месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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