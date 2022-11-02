В двух районах Челябинска закроют движение трамваев и авто

В выходные на двух улицах Челябинска перекроют движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с проводимым работами по капитальному ремонту трамвайных линий на пересечениях улицы Жукова и шоссе Металлургов в Металлургическом районе, а также проспекта Победы и улицы Чайковского на северо-западе областного центра.

«Будет закрыто движение трамваев, а также движение автомобилей через указанные перекрёстки с 21 часа 3 ноября до 6 часов 7 ноября», – рассказали представители городских властей.

Об изменениях движения общественного транспорта в городской администрации обещали сообщить дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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