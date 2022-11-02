На главной площади Челябинска заменят «погрустневшие» ели

Власти заменят восемь елей на площади Революции в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с завтрашнего дня, 3 ноября, подрядчик администрации Советского района приступает к работам по замене елей на первой линии площади Революции рядом с памятником Ленину.

Речь идет о деревьях вдоль левой и правой трибун. С каждой стороны будет заменено по 4 ели.

«В настоящий момент данные деревья находятся в угнетенном состоянии и имеют неприглядный вид. На каждое есть заключение экспертов и разрешение на снос от управления экологии и природопользования», – отметили чиновники.

По мнению биологов, негативное воздействие на деревья оказывает агрессивная городская среда: площадь расположена рядом с дорогой, здесь не создается естественный лесной климат, а постоянный поток людей неблагоприятно сказывается на почве. Поэтому возраст в 60 лет для деревьев уже достаточно почтенный.

Практически сразу после демонтажа будет произведена замена грунта и высажены восемь новых голубых елей высотой 5-6 метров, заявили в городской администрации. Посадочный материал выбран в питомнике Башкирии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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