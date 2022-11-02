Крупный агрохолдинг в Челябинской области выставили на продажу

Собственник выставил на продажу «Здоровую ферму».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», банк непрофильных активов «Траст» объявил о сборе заявок участников электронного аукциона по продаже ГК «Здоровая ферма». Информация об этом опубликована на официальном сайте финансового учреждения.

Холдинг проектной мощностью 120 тысяч тонн мяса птицы в год (в живом весе), 18 тысяч тонн продукции мясной переработки и 240 тысяч тонн производства кормов выставили на продажу по начальной цене 4,2 миллиарда рублей.

Площадкой для торгов выступит Российский аукционный дом. Сам аукцион намечен на середину декабря и пройдёт по «английской» схеме (торги на повышение).

«Компания обладает широким ассортиментом высококачественной продукции, продаваемой под узнаваемым брендом «Здоровая ферма», – говорится в сообщении на сайте банка. – Технологическая цепочка от производства комбикормов до глубокой переработки мяса птицы».

К продаже предлагаются 100% долей в 5 юридических лицах (ООО ТД «Здоровая Ферма», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская Мясная Компания», ООО ГК «Здоровая Ферма», ООО «Здоровая Ферма Деликатесы»), контролирующих Аргаяшскую и Кунашакскую птицефабрики, а также права требования к компаниям банка «Траст» и АО «Птицефабрика «Комсомольская».

Холдинг «Здоровая ферма» появился в 2011 году на базе Аргаяшской птицефабрики и строившейся Кунашакской птицефабрики и поначалу принадлежал депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. В 2016 году компания перешла под контроль ПАО «Русгрейн Холдинг».

Летом 2018 года она оказалась в портфеле у Микаила Шишканова – бывшего совладельца Бинбанка и Рост банка. А в декабре 2018 года перешла в собственность «дочки» банка непрофильных активов «Траст» – компании «Траст – Птицеводческий холдинг». Это произошло после того, как Центробанк России принял решение передать «Трасту» непрофильные активы находившихся на санации банков, в том числе Бинбанка и Рост банка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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