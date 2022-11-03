В НМУ выбрасывал, нормативы нарушал: Росприроднадзор озвучил итоги инспекции ЧЭМК

На Челябинском электрометаллургическом комбинате обнаружена масса нарушений природоохранного законодательства. Об этом заявил заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов.

Как уже сообщал «Новый День», жалобы на загрязнение атмосферного воздуха в Челябинске поступали от горожан на протяжении всей первой половины августа. Ситуацию осложняли неблагоприятные метеорологические условия, продолжавшиеся с 3 по 11 августа, установившаяся в регионе жара и дым от лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе. Но даже после прекращения НМУ дышать в городе, по признанию южноуральцев, стало ненамного легче.

Жалобы челябинцев услышали в Росприроднадзоре:

«Жители Челябинска обратились ко мне за помощью – в городе стоит смог, дышать нечем, просят лично вмешаться и решить проблему. Мы знаем о ситуации – только сегодня наши специалисты зафиксировали 26 превышений содержания вредных веществ в воздухе», – сообщила в своем телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова в субботу, 13 августа.

В сентябре ведомство инициировало внеплановую проверку электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

Инспекция завершилась 4 октября. Ее итоги были озвучены 1 ноября в рамках круглого стола «Общественная приемлемость результатов федерального проекта «Чистый воздух»», организованного Общественной палатой РФ совместно с комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

«Обнаружено большое количество нарушений», – сообщил Низамов.

В частности, не выполнялись обязательства по проведению мероприятий в НМУ; установки очистки газа эксплуатировались с нарушениями; превышались нормативы предельно допустимых выбросов по бензапирену на нескольких источниках; недоучтены и не пронормированы выбросы по ряду веществ – никелю, свинцу, меди, хрому, магнию, алюминию, метилбензолу и бензолу и так далее. Кроме того, предприятию выдано предписание по рекультивации территории, на которой размещены шлакоотвалы.

По словам Низамова, по всем нарушениям ЧЭМК выписаны штрафы. Сумму он не уточнил, но добавил, что сейчас рассчитывается сумма ущерба, которая тоже будет предъявлена предприятию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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