В СКР ждут жалоб южноуральцев на нарушения при мобилизации

В следственном управлении СКР по Челябинской области пройдёт личный приём по проблемам частичной мобилизации.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в следующий вторник, 8 ноября, состоится личный приём по вопросам защиты прав южноуральцев, мобилизованных в рамках объявленной 21 сентября частичной мобилизации, и членов их семей.

Встреча пройдёт с 10:00 до 13:00 в здании регионального управления по адресу: Челябинск, улица Свободы, 40.

Записаться на личный приём можно по телефонам 8 (351) 728-57-15, 728-58-19. Запись будет осуществляться сегодня, 3 ноября, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, а также в понедельник, 7 ноября, с 9:00 до 18:00.

«На личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность», – напомнили представители силового ведомства.

Кроме того, при себе необходимо иметь письменное обращение, отвечающее требованиям статьи 7 федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В обращении следует указать: наименование государственного органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество должностного лица этого органа; свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. В письме нужно изложить суть предложения, заявления или жалобы, поставить личную подпись и дату. В случае необходимости – приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Напомним, частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. На уходящей неделе власти заявили о её завершении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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