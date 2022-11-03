Южноуральским водителям посоветовали отказаться от поездок на дальние расстояния

Южноуральская ГИБДД выступила с экстренным заявлением.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, в ближайшие дни ожидаются снегопады на территории всего региона.

Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий. При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге.

«Управление ГИБДД по Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. Призывает водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами», – заявили в силовом ведомстве.

В случае ухудшения погодных условий к работе на всех автодорогах федерального и областного значения приступят 25 дополнительных нарядов дорожно-патрульной службы, заверили в Госавтоинспекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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