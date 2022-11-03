Челябинские зоозащитники вернули свободу спасённому ястребу

Найденную челябинкой птицу выпустили после реабилитации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, 1 ноября в естественную среду обитания вернулся «воспитанник» центра диких животных и птиц Фонда зоозащиты «Спаси меня»: ястреб, который был изъят ведомством и прошел реабилитацию в приюте.

Птицу нашла жительница Тракторозаводского района Челябинска. «За время реабилитации птица полностью окрепла, набрала вес, летает и уверенно передвигается, теперь хищник полностью восстановлен и готов вернуться в природу», – рассказали в минэкологии.

Ястреба выпустили в Каштакском бору, где его жизни не будет грозить опасность , и есть все условия для жизни.

«Если вы обнаружили животное, которому необходима помощь, обязательно сообщите об этом в отдел федерального государственного надзора министерства экологии Челябинской области по телефону 8 (351) 264-74-41, сотрудники отдела прибудут на место и примут все необходимые меры для спасения. Также можно обратиться в Фонд «Спаси меня» по телефонам 8 (351) 792-95-78, 8 (351) 278-88-28», – напоминают южноуральцам экологи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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