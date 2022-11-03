Уральские металлурги расширяют своё присутствие в рознице

ММК расширяет розничные продажи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», торговый дом ММК, уполномоченный поставщик продукции Группы ПАО «ММК» на территории РФ, запустил продажи на маркетплейсе «OZON».

Сегодня там можно приобрести крепежные изделия производства ОАО «ММК-МЕТИЗ»: строительные гвозди от 2,5х60 до 4х120 мм в упаковках по 1 или 5 кг и саморезы от 3,5х32 до 4,2х70 мм партиями по 100, 200, 500, 1000 штук.

Выход Магнитки на «OZON» открывает новые возможности для маркетинга продукции компаний Группы ПАО «ММК», которая с апреля 2021 года представлена на корпоративном маркетплейсе. В его каталоге пользователи могут найти широкий спектр металлоизделий, выпускаемых ММК-МЕТИЗ, включая крепеж машиностроительный и железнодорожный, стальные проволоку, канаты и сетку, а также сварочные материалы, в том числе под брендом MagWire.

Интуитивно понятный интерфейс личного кабинета на маркетплейсе позволяет каждому клиенту – физическому или юридическому лицу – сформировать заказ, определить условия и сроки доставки, выбрать дополнительные услуги, а также получить необходимые отчетные документы. Номенклатура и варианты комплектации продукции максимально разнообразны: клиенты могут заказать от коробки до промышленной партии металлопродукции.

Одновременно с запуском маркетплейса начал работу единый контакт-центр поддержки клиентов ТД ММК, который рассчитан и на пользователей электронной торговой площадки Магнитки. В контакт-центре клиенты могут получить информацию о наличии товаров на складах, статусе заказа и по другим вопросам.

ООО «Торговый дом ММК» основано в ноябре 2008 года для продвижения продукции Группы ПАО «ММК» к конечным потребителям за счет сокращения посреднических звеньев, времени и стоимости доставки. Деятельность компании максимально ориентирована на интересы клиентов и улучшение качества обслуживания. В настоящее время в состав ТД ММК входит 33 подразделения в регионах России и в Казахстане. Торговый дом занимается продажами более 10 тысяч наименований и типоразмеров продукции, включая арматуру, уголок, швеллер, г/к прокат, х/к прокат, прокат оцинкованный и с полимерным покрытием, сварные трубы, проволоку, гвозди, крепеж, канаты и многое другое.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»