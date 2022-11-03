Инцидент с бьющими током кассами в магазине Миасса обернулся уголовным делом

В Миассе возбудили уголовное дело после того, как подросток получил удар током в магазине.

Напомним, инцидент произошел в сентябре этого года в одном из сетевых магазинов Миасса. Об этом мать пострадавшего рассказала в социальных сетях.

По словам женщины, ее сына ударило током, когда тот прикоснулся к двум кассам одновременно. В результате ребенок получил ожог левой кисти. Горожанка с сожалением отметила, что сотрудники магазина даже не извинились перед ними. При этом кассир призналась, что не знает, почему от касс бьет током.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса провело проверку появившейся после ЧП информации в СМИ. «Установлено, что 14-летний мальчик получил удар током и как следствие травму в виде ожогов пальцев, одновременно коснувшись двух касс», – рассказали в прокуратуре.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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