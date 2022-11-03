Южноуральцы увидят необычный список иконы Богородицы «Казанская»

В историческом музее пройдёт «выставка одного экспоната».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала, экспозиция приурочена ко Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери, отмечаемых 4 ноября.

Дело в том, что в фондах музея хранится интересный образ середины XIX века. Этот список несколько отличен от традиционной иконографии Казанской иконы Приснодевы Марии.

«На голове Богородицы изображена корона, напоминающая корону Российской империи. На правом плече Богоматери – лента кавалера орденов. Цвет одеяния – золотистый, вместо традиционных цветов. Можно предположить, что данные отступления от традиционной иконографии сделаны иконописцем специально, с целью подчеркнуть царское достоинство Божьей Матери и Богомладенца и Их покровительство Российской империи», – рассказали представители музея.

Этот необычный список Казанской иконы Божией Матери можно будет увидеть в музее в зале истории и народного быта.

Открытие выставки одного экспоната состоится 4 ноября в 15:00. В ходе него мужской хор Челябинской епархии исполнит духовные и народные песнопения.

Продлится экспозиция всего несколько дней – до 7 ноября включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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