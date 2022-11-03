Челябинской области официально назначили нового федерального инспектора

Бывший главный следователь Южного Урала занял кресло, пустовавшее около года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полномочного представителя Президента России по УрФО, главным федеральным инспектором по Челябинской области назначен Денис Чернятьев.

Денис Чернятьев родился в 1974 году в Тюмени. В 1996 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (Екатеринбург).

С 1995 по 2011 годы работал на разных должностях в органах прокуратуры Тюменской области.

В 2011-2013 годах – руководитель следственного управления Следственного комитета России по Курганской области. С 2013 по 2019 год возглавлял следственное управление СКР по Челябинской области, пока не был переведён на должность руководителя регионального управления СКР по Республике Башкортостан, которую занимал до своего нового назначения.

С 7 ноября Денис Чернятьев займёт пост главного федерального инспектора по Челябинской области, пустовавший с осени прошлого года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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