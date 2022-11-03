На М-5 под Миассом сохраняются ограничения автомобильного движения

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области продлено временное ограничение движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал», на федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» на участке 1780 км – 1790 км (от Чебаркуля в сторону Миасса) продолжается капитальный ремонт.

«В ходе дальнейшего производства работ (фрезерование существующего покрытия) на участке 1785 км – 1786 км вводится временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения», – уточнили представители учреждения.

Ограничение будет действовать в период с 7 по 8 ноября.

«Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, – сообщили в пресс-службе учреждения. – Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральной трассе можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и+7982 331 37 84 (WhatsApp)".

Напомним, ремонт на указанном участке магистрали начался в мае этого года. На протяжении нескольких месяцев здесь периодически вводятся ограничения автомобильного движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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