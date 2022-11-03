В Магнитогорске огласили приговор военным, слившим за два года топливо на 7 миллионов рублей

Четырём военным из Чебаркуля, пустившим налево дизельное топливо на 7 миллионов рублей, вынесли приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, военных признали виновными в растрате государственного имущества.

Суд установил, что инициатором аферы стал начальник службы ГСМ одной из войсковых частей, расположенной в Чебаркуле. Мужчина заметил, что учёт расхода в путевых листах и списание израсходованного дизельного топлива воинские подразделения всегда производят по максимально допустимым коэффициентам и параметрам. Тогда-то у него и появилась мысль воспользоваться этим в своих интересах.

Южноуралец нашел трех «единомышленников». Вместе они формировали излишки не использованного, но списанного топлива, и пускали их на реализацию. Деньги, вырученные от продажи, военнослужащие присваивали. Всего за 2019 и 2020 года криминальный квартет похитил таким образом у Минобороны дизельное топливо на сумму, превышающую 7,1 миллиона рублей.

Главаря ОПГ суд приговорил к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, оштрафовав на полмиллиона рублей и лишив воинского звания «капитан».

Трое его подопечных также приговорены к различным срокам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того со всех четверых взыскана в солидарном порядке в пользу Министерства обороны Российской Федерации сумма причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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