В Челябинске закрыли второе уголовное дело о взрыве в ковидном госпитале

Второй сотрудник челябинской больницы, обвинявшийся во взрыве, смог избежать наказания.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска прекратил уголовное дело в отношении техника городской больницы №2 Сергея Соломенцева по факту взрыва кислородной станции.

Напомним, взрыв произошел днем 31 октября 2020 года. Взрывной волной выбило окна не только больницы, но и соседних зданий. В расположенном рядом многоэтажном жилом доме выгорело несколько квартир.

В то время ГКБ была одной из ковидных баз. В момент ЧП в больнице 5 пациентам проводились реанимационные мероприятия. Их спасти не удалось (сначала в региональном минздраве утверждали, что все пятеро умерли до взрыва, потом уточнили – перед ЧП произошла клиническая смерть, а в момент взрыва врачи еще пытались вернуть их к жизни).

Ответственность за инцидент возложили на заместителя главного врача ГКБ №2 Виктора Вяткина, а также Сергея Соломенцева, непосредственно отвечавшего за работу кислородной станции. Последнего обвиняли в нарушении требований промышленной безопасности. Однако в понедельник, 31 октября, истёк срок давности по предъявляемой ему статье, и защита выступила с ходатайством о прекращении дела. Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, ранее Центральный районный суд признал заместителя главврача Виктора Вяткина виновным в халатности, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере, оштрафовав его на 400 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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