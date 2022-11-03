Магнитогорский «Металлург» терпит второе поражение подряд

«Магнитка» в Ярославе проиграла «Локомотиву» – 4:1.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», «Локомотив» с самого начала матча забрал инициативу в свои руки.

На 9-й минуте встречи Рушан Рафиков с передачи Степана Никулина открывает счёт – 1:0. Большего в первом периоде не удаётся добиться ни одной из команд.

Второй период также проходит под диктовку хозяев. На 23-й минуте Егор Коршков, получив шайбу от Андрея Сергеева, вновь поражает ворота магнитогорцев – 2:0. А на 30-й минуте встречи Александр Полунин увеличивает разрыв до трёх шайб. И это первая шайба, заброшенная ярославцами не в большинстве. 3:0 – с таким счётом клубы уходят на второй перерыв.

Начало третьего периода осталось за магнитогорцами. На 44-й минуте нападающий гостей Андрей Чибисов с подачи Данилы Юрьева сократил отставание – 1:3. Но переломить ситуацию южноуральцы не смогли. На 59-й минуте Александр Полунин оформляет дубль – 4:1 в пользу «Динамо». Это окочательный счёт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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