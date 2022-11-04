«Трактор» терпит поражение от «Витязя»

Челябинский «Трактор» на домашней арене уступил «Витязю» из Подмосковья.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в первом периоде челябинцы преимущественно владели шайбой, но до удара в створ дело доходило крайне редко. Гости же умудрялись вжимать максимум из редких шансов.

В итоге уже на четвёртой минуте встречи Александр Яремчук открывает счёт – 0:1, «Трактор» уступает. На 17-й минуте Степан Старков, получив в центре зоны хозяев шайбу от Жереми Руа, с разворота поразил ворота «чёрно-белых» – 2:0 в пользу «Витязя». При этом счёте команды ушли на перерыв.

Начало второго периода осталось за хозяевами: первая же атака закончилась выбросом шайбы, и на две минуты «Трактор» получил численное преимущество. Но воспользоваться им челябинцы не сумели. Зато не упустили своего «витязи»: оставили хозяева без присмотра Кирилла Рассказова, и тот, получив пас от Владислава Кары, буквально расстрелял ворота Алексея Мельничука – 3:0. После этого челябинский вратарь уступил место ведущему голкиперу «чёрно-белых» Илье Проскурякову.

Размочить счёт челябинцы смогли только на 36-й минуте, во втором большинстве: Антон Бурдасов из зоны вбрасывания мощно бросил по воротам гостей – 1:3. Этот счёт продержался до конца второго периода.

Следующий гол хозяева пропустили в пустые ворота: на 41-й минуте Илья Проскуряков попытался забрать шайбу у хоккеиста «Витязя», но неудачно. В итоге он просто не успел вернуться в ворота к моменту удара Владимира Галузина – 1:4, разрыв в счёте вновь увеличился.

Не прошло и четырех минут, как Владислав Кара реализовал большинство «Витязя» – 5:1. Но уже следующая атака осталась за «Трактором». Не смог голкипер гостей зафиксировать шайбу после броска Сергея Телегина, и первым на это среагировал Максим Шабанов – 2:5. Но на большее челябинцев не хватило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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