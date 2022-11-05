Семья из Копейска пострадала в ДТП в Зауралье. Двое детей погибли

В Курганской области раздилась семья из Копейска.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в пятницу, 4 ноября, около 12:00 на автодороге Шумиха – Усть – Уйское.

По информации пресс-службы УГИБДД по Курганской области, 30-летняя копейчанка, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», не справилась с управлением в условиях снегопада и выехала на полосу встречного движения. Здесь автомобиль врезался в машину «Тойота Королла», после чего вылетел с дороги в кювет.

В результате ДТП жительница Копейска и ее 5-летний сын получили травмы различной степени тяжести. Ещё два несовершеннолетних пассажира «Фольксвагена» – 8-летний сын водителя и 17-летняя родственница – скончались на месте.

Известно, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, младший мальчик находился в автокресле, старший – в бустере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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