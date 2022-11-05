В Челябинске пассажир вышвырнул из маршрутки двух школьниц. Одну увезла скорая

В челябинской маршрутке мужчина набросился на двух подростков.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 3 ноября в автобусе ПАЗ, следовавшем по маршруту №66.
На остановке «Профилакторий» в маршрутку зашел мужчина. В ней уже ехали девушки-подростки 13-15 лет. Две школьницы оживлённо разговаривали и смеялись.
Как рассказали пассажиры, претензий общение подростков ни у кого не вызывало. Но мужчину веселье возмутило, и он набросился на девочек. Сначала он нецензурно обругал их, а потом и вовсе вытолкнул из салона.
Одна из девушек упала и ударилась головой. Как пишет Агентство чрезвычайных новостей, она получила черепно-мозговую травму с переломом основания черепа.
Несколько пассажиров помогли ей, вызвали скорую медицинскую помощь и полицию. Сейчас девушка находится в больнице.
Сам дебошир после того, как выбросил из автобуса попутчиц, пересел в другую маршрутку и уехал. В настоящее время его разыскивает полиция.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube