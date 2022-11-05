В Челябинске пассажир вышвырнул из маршрутки двух школьниц. Одну увезла скорая

В челябинской маршрутке мужчина набросился на двух подростков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 3 ноября в автобусе ПАЗ, следовавшем по маршруту №66.

На остановке «Профилакторий» в маршрутку зашел мужчина. В ней уже ехали девушки-подростки 13-15 лет. Две школьницы оживлённо разговаривали и смеялись.

Как рассказали пассажиры, претензий общение подростков ни у кого не вызывало. Но мужчину веселье возмутило, и он набросился на девочек. Сначала он нецензурно обругал их, а потом и вовсе вытолкнул из салона.

Одна из девушек упала и ударилась головой. Как пишет Агентство чрезвычайных новостей, она получила черепно-мозговую травму с переломом основания черепа.

Несколько пассажиров помогли ей, вызвали скорую медицинскую помощь и полицию. Сейчас девушка находится в больнице.

Сам дебошир после того, как выбросил из автобуса попутчиц, пересел в другую маршрутку и уехал. В настоящее время его разыскивает полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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