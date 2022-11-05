«Металлург» на выезде уступает лидеру КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в Санкт-Петербурге уступил СКА – 3:4.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», уже через полторы минуты после вбрасывания форвард магнитогорцев Никита Коростелёв с подачи Брендана Лайпсика открыл счёт – 1:0. Еще через две минуты Максим Карпов увеличил отрыв – 2:0.

После этого ситуация на площадке выравнялась. На 13-й минуте встречи армейцы, наконец, нашли ключ к воротам гостей: Александр Никишин сокращает отставание – 1:2. На 19-й минуте он же сравнивает счёт. А ещё через полминуты Дмитрий Яшкин выводит хозяев вперд. Впрочем, лишь на полминуты: за шесть секунд до перерыва Данила Юров сравнивает счёт – 3:3.

На смену голевому дождю во втором периоде пришла засуха. Зато в середине игрового отрезка хоккеисты устроили потасовку, стоившую четверым из них удаления. Но счёт во втором периоде так и не изменился.

Определённые сложности с голевыми моментами явно наблюдались и в третьем игровом отрезке. Но на 53-й минуте встречи болельщики всё же увидели гол в исполнении нападающего ЦСКА Валентина Зыкова – 4:3 в пользу хозяев.

Четвёртая шайба явно расшевелила армейцев, а за ними и «металлургов», но счёт до конца матча так и не изменился. В итоге «Магнитка» терпит третье поражение подряд и возвращается домой, не завоевав ни одного очка в выездной серии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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