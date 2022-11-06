В южноуральском посёлке три человека погибли в огне

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти на пожаре трех человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, пожар произошел вечером 5 ноября в одном из домов посёлка Бородиновка Варненского района.

В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тела двух мужчин и женщины. Ещё одного мужчину доставили в больницу с отравлением продуктами горения.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при использовании печи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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