Группа туристов с детьми оказались заперты в южноуральской пещере

В Челябинской области помощь спасателей понадобилась группе спелеологов из областного центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вечером воскресенья, 6 ноября, от диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о ЧП в Увельском районе, в одной из пещер Жемерякского карстового лога.

«Малый Жемеряк – это небольшая пещера, глубиной 9 и протяженностью 40 метров, войти в которую можно через узкий вертикальный колодец, именно здесь оступилась и оказалась зажатой туристка из Челябинска», – рассказали спасатели.

Часть группы, два ребёнка и четверо взрослых, зашли в пещеру первыми и оказались отрезанными от выхода, ещё 5 человек оставшиеся наверху смогли дозвониться на телефон 112 и сообщить о происшествии.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели помогли женщине освободиться и подняться наверх, затем, по одному из пещеры были эвакуированы все участники спелеологической экскурсии.

Медицинская помощь никому не понадобилась, пострадавшая, проведя более двух часов в зажатом состоянии, к счастью, серьёзных травм и телесных повреждений не получила.

Челябинск, Виктор Елисеев

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