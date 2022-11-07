Челябинская область оказалась среди аутсайдеров УрФО по доступности арендного жилья

Лишь каждая четвертая семья Южного Урала может снять квартиру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область заняла предпоследнее место среди регионов Уральского федерального округа по доступности арендного жилья. Об этом пишет телеграм-канал «Глав.Индекс» со ссылкой на данные РИА «Новости».

Лидером в УрФО стал Ямало-Ненецкий автономный округ (первое место федерального рейтинга). На Ямале 69,6% семей могут позволить себе снять квартиру (речь об аренде двухкомнатной квартиры для полной семьи из четырёх человек). Для этого они должны получать 131,7 тысячи рублей в месяц (арендная плата + повседневные расходы).

Второе место – у Ханты-Мансийского автономного округа (3-е место по России). Аренда жилья доступна 56,7% семей Югры, месячный доход которых должен быть не менее 120,5 тысяч рублей.

Эти два региона – единственные в УрФО, где уровень доступности квартир превышает 50%. В занимающей третье место Тюменской области она достигает лишь 43,4% семей с размером дохода от 87 тысяч рублей. Это 23-е место в общероссийском рейтинге доступности аренды жилья.

Далее следует Свердловская область (24-е место в федеральном списке). Доля семей, для которых доступна аренда квартиры в 2022 году, достигает на среднем Урале 42,7%. Их семейный доход – минимум 80,1 тысячи рублей в месяц.

Лишь пятое место занимает Челябинская область (33-я строчка общероссийского рейтинга). На Южном Урале лишь 39,5% семей могут позволить себе аренду квартиры. Для этого им необходимо получать не менее 76,9 тысячи рублей.

Замыкает список Курганская область (64 место в общероссийском рейтинге доступности аренды жилья). Съёмную квартиру могут позволить себе 30,5% семей с доходом от 71,2 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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