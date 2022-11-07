Челябинец срубил почти сотню деревьев для проезда к своей даче

Житель Челябинска осужден за незаконный снос деревьев на территории садового товарищества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал мужчину виновным в незаконной рубке деревьев.

В суде установлено, что с 10 по 15 сентября 2021 года челябинец для расчистки проезда к своему садовому участку в СНТ «Тракторосад 2» вырубил 90 деревьев породы клен ясенелистный, произраставших у дому 5/3 по Бродокалмакскому тракту. При этом, зная, что для проведения рубки необходимо получить разрешение мэрии, к городским властям обращаться не стал.

«В результате незаконных действий подсудимого причинён ущерб окружающей среде и администрации Челябинска в размере около 1,6 миллиона рублей», – заявили в надзорном ведомстве.

В итоге суд приговорил южноуральца к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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