Розница обгоняет дистрибьюторов в импорте алкоголя

Розничные сети все чаще импортируют алкоголь напрямую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером среди импортеров спиртных напитков стала группа X5, управляющая несколькими розничными торговыми сетями.

По данным издания «КоммерсантЪ», в январе-сентябре холдинг увеличил собственный импорт вина на 31% год к году – до 21,6 миллиона литров. Импорт всех видов спиртного составил 24 миллиона литров.

На втором месте среди импортеров – Luding Group: 20,3 миллиона литров вина, рост на 13%. На третьем – российское подразделение Bacardi: 15,5 миллиона литров вина, +38%.

Рост у лидеров импорта наблюдается на фоне снижения общего ввоза вина на 5% (до 260,5 миллиона литров).

Прямой импорт вина розничными сетями с каждым годом становится популярнее. Дополнительный толчок дало ему ужесточение санкционного давления на Россию.

Ритейлеров привлекает возможность снижения наценки и, как следствие, повышения продаж, привлечение дополнительного трафика посетителей, перспектива выхода на более высокую рентабельность.

Эксперты отмечают, что, несмотря на сложности, лидеры рынка смогли нарастить закупки алкоголя. Кроме того, на минувшей неделе у ритейлеров появилось преимущество: правительство России разрешило параллельный импорт ряда зарубежных марок спиртного. «Пока непонятно, как и в каких объемах он будет осуществляться, – пишет телеграм-канал FMCG Report. – Но розница вряд ли бы боролась за него, не видя потенциальной выгоды».

Челябинск, Виктор Елисеев

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