На Южном Урале проверят коммерческую недвижимость после пожара в Костроме

В Челябинской области пройдут рейды по проверке коммерческой недвижимости.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, поручено провести профилактический осмотр объектов коммерческой недвижимости на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. «Провести работу губернатор рекомендовал в ближайшее время, чтобы не допустить на территории региона таких ситуаций, как трагедия, произошедшая в выходные в Костромской области», – рассказали в региональном правительстве.

Напомним, пожар в кафе «Полигон» в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. В результате возгорания погибли 13 человек, еще 6 получили травмы. По факту трагедии возбуждено несколько уголовных дел, задержаны директор ООО «Империя», «которая организовывала работу заведения», и 23-летний житель Асбеста, которого винят в том, что он спровоцировал возгорание выстрелом из ракетницы. В ходе расследования выяснилось, что МЧС на предмет противопожарной безопасности кафе не проверяло.

В правительстве Челябинской области напомнили, что несколько лет назад в рамках поддержки бизнеса был введен запрет на проверки для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. «Это может приводить к нарушениям, а у контролеров не всегда есть возможность проверить эти объекты», – признают чиновники. После трагедии в Костроме правительство региона договорилось с МЧС и прокуратурой провести профилактический осмотр коммерческих объектов.

Следует отметить, что волны экстренных проверок проходят в Челябинской области каждый раз после громких трагедий, связанными с нарушениями безопасности. Так, подобные комиссии работали после пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», унесшего жизни 155 человек в 2009 году. Аналогичные проверки проходили и в 2018 году после пожара в РТК «Зимняя вишня» в Кемерово. Каждый раз проверяющие находили множество нарушений противопожарной безопасности на коммерческих объектах.

Объявляли о проведении проверок и в 2019 году, после взрыва в многоквартирном доме в Магнитогорске. Тогда власти анонсировали тотальные проверки газоснабжающего оборудования и вентиляции в жилых домах Южного Урала. Но очень быстро инициатива сошла на нет, и в итоге проверить успели даже не всю вентиляцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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