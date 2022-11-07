«Трактор» сумел удержать победный счёт в матче с «Сибирью»

Челябинский «Трактор» одолел на домашней арене «Сибирь» из Новосибирска – 3:2.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», челябинцы открыли счёт в начале 8-й минуты первого периода, реализовав большинство: Владимир Ткачёв прострелил мимо ворот гостей, и находившийся у ворот Алексей Бывальцев, оставленный без внимания защитником и голкипером, отправил шайбу в пустой угол.

Спустя 10 минут «Сибирь» сравняла счёт после броска Никиты Шашкова. Но период остался за хозяевами. В начале 20-й минуты Кирилл Капустин убежал в сольную атаку и с лёгкостью обыграл вратаря сибиряков – 2:1. А через 20 секунд Михаил Котляревский с подачи Михаила Горюнова-Рольгизера увеличил отрыв хозяев – 3:1.

Второй период прошёл во взаимных атаках, но ни один из клубов дело до забитой шайбы не довёл, так что третий игровой отрезок хоккеисты начала при том же счёте. Заключительная двадцатиминутка характеризовалась продолжающимися попытками гостей сравнять счёт. Но уверенно играл голкипер южноуральцев Илья Проскуряков. Челябинцы с приближением финальной сирены всё чаще играли на отыгрыш.

Увы, игра на удержание счёта оказала хозяевам плохую услугу. Меньше чем за две минуты до сирены гости прорвались в зону «чёрно-белых» и, при достаточно беззубом сопротивлении защитников, пробили, наконец, голкипера хозяев: новосибирец Дмитрий Овчинников сокращает отставание гостей до минимума – 2:3.

После этого сибиряки сняли вратаря, и уже вшестером осадили ворота хозяев. Но удача отвернулась от них. 3:2 – челябинцы одерживают победу в заключительном матче домашней серии. Интересно, что это уже третья встреча клубов в нынешнем сезоне, и первая, когда всё решилось в основное время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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