В аварии под Челябинском погибли двое и ранены шестеро

В Челябинской области произошла серьёзная автомобильная авария.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Копейского пожарно-спасательного гарнизона, авария произошла вечером 7 ноября между посёлком Заозёрным и деревней Камышинка напротив озера Половинное. Здесь лоб в лоб столкнулись минивен и большегруз.

К месту происшествия были направлены подразделения Копейского пожарно-спасательного гарнизона для проведения аварийно-спасательных работ. По прибытии спасатели приступили к деблокации водителя и двух зажатых пассажиров.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, пострадали шестеро, среди них трое детей. Все были пассажирами минивена. Водитель большегруза в удовлетворительном состоянии. Пострадавших госпитализировали в областную больницу Челябинска с многочисленными ранами и ушибами», – прокомментировал начальник дежурной смены службы пожаротушения 6 ПСО Олег Тресков.

С ухудшением погодных условий резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, которые уносят жизни людей. Однако водители продолжают пренебрегать правилами безопасности, подвергая свою жизнь и жизнь детей опасности, с сожалением констатировали представители экстренного ведомства.

Сотрудники МЧС призывают не совершать резких маневров и обгонов с выездом на встречную полосу, не выезжать на летней резине в гололёд, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»