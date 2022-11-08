Уральские металлурги наращивают продажи премиальной продукции

ММК увеличил долю продаж премиальной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», начальник управления маркетинга и технической поддержки ММК Денис Черненко принял участие в конференции «Российский рынок металлов», состоявшейся 7 ноября в рамках Недели металлов в Москве, и рассказал о динамике продаж Магнитки.

Представитель ММК обозначил основные тренды на российском рынке плоского проката и возможные направления развития продаж компании. На фоне спада на мировых рынках, который только набирает обороты, российский рынок с середины года демонстрирует восстановление спроса. По итогам 9 месяцев металлопотребление в России выросло к аналогичному периоду 2021 года на 4,8%. Это даёт основания ожидать, что, даже с учётом сезонного торможения спроса в конце года, по итогам года снижение может не превысить 2%. Основными драйверами роста металлопотребления в России в текущем году выступили строительный сектор за счет инерционного роста на фоне господдержки, а также трубная отрасль, поставляющая продукцию для крупных трубопроводных проектов.

Продажи товарной металлопродукции по Группе ММК за 9 мес. 2022 года превысили 8 млн тонн, из которых 83% пришлось на «домашние» регионы (внутренний рынок и СНГ). Доля продаж премиальной продукции выросла до 44% (41,8% по итогам 2021 года), такую же долю занимают продажи горячекатаного проката, 12% пришлось на сортовой прокат и заготовку.

Говоря о возможных направлениях развития продаж ММК, Денис Черненко отметил, что ММК последовательно реализует стратегию «Фокус на клиентов», увеличивая продажи через собственную сбытовую сеть «Торговый дом ММК», развивая цифровые каналы сбыта, совершенствуя систему логистики и постоянно совершенствуя свою продукцию, предлагая новые решения, ориентируясь на потребности рынка.

В рамках развития ООО «Торговый дом ММК» и системы сервисных металлоцентров продолжается планомерное расширение географии присутствия обособленных подразделений, так в 2022 году дополнительно к 33 уже существующим обособленным подразделениям было открыто еще 3 – в Астрахани, Кургане, Оренбурге. В планах открытие подразделений в Ижевске и южных регионах РФ.

Развивается направление розничных продаж: на сегодняшний день работают розничные склады Торгового дома ММК в Магнитогорске, Уфе и Сибае, в октябре 2022 года открылся склад в Москве. В перспективе планируется выход на рынки Белорецка, Астрахани, Иркутска, а также открытие еще одного розничного склада в Уфе.

Особое значение имеет формирование цифровых маркетинговых каналов. С апреля прошлого года запущен корпоративный Маркетплейс, с площадки которого за 9 мес. текущего года продано 25,6 тыс. тонн проката, привлечено 1345 новых клиентов, размещено почти 4 тыс. заказов.

В рамках стратегического развития системы логистики в июле 2022 года начал работу производственно-логистический центр ПАО «ММК» в ОЭЗ «Тольятти», способный одновременно хранить и обрабатывать 150 тыс. тонн металлопродукции. Пуск ПЛЦ обеспечивает реализацию логистической концепции «точно в срок» с доставкой продукции до клиента в течение всего 1-2 суток. В декабре этого года в центре планируется запуск услуги продольного раскроя металла, в феврале 2023 года – поперечного. А уже сегодня ПЛЦ предоставляет услуги по хранению, распаковке и переупаковке металлопродукции.

Укреплению позиций ММК на рынке способствует развитие продуктовой линейки и расширение продаж в сегменте премиальной продукции, в частности для строительной отрасли. Освоен выпуск оцинкованного проката для изготовления холоднопрофилированных изделий для строительства, развиваются продажи г/к проката для строительных конструкций и проката с полимерным покрытием «премиум» сегмента. Среди новых решений отмечено – освоение производства горячекатаного проката из марок стали повышенной коррозионной стойкости и проката с функциональным полимерным покрытием, практически не имеющим аналогов в России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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