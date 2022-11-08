Птицефабрика выплатила южноуральцу миллион рублей за оторванную ступню

Житель Челябинской области получил миллион рублей после ЧП на птицефабрике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Агаповского района провело проверку по факту несчастного случая, произошедшего на производстве в ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс».

В мае 2022 года в бройлерном цехе предприятия при отлове птицы произошел несчастный случай с обработчиком птицы: левая нога работника попала в приямок шнекового транспортера для удаления помета. В результате мужчине оторвало стопу, также ему диагностировали открытый перелом голени, что относится к категории тяжких телесных повреждений.

В ходе расследования несчастного случая установили, что в нарушение требований законодательства участки и зоны, где работодатель по результатам проведенной им оценки профессиональных рисков определил высокую вероятность травмирования работников, не были обозначены сигнальной разметкой или знаками безопасности, организация и содержание рабочих мест, а также расстояния между рабочими зонами не обеспечивали безопасное передвижение и действия сотрудников.

Кроме того, комиссия по расследованию несчастного случая не нашла в действиях работника грубой неосторожности.

Прокурором района направил в Агаповский районный суд иск о компенсации морального вреда сотруднику птицефабрики.

В ходе рассмотрения иска работником и ООО «МПК» заключили мировое соглашение, в соответствии с которым предприятие выплатило компенсацию морального вреда в 1 миллион рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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