В отношении мужчины, выбросившего из маршрутки девочку, возбудили уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью ребенка, выброшенного из маршрутки.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел вечером 3 ноября в автобусе ПАЗ, следовавшем по маршруту №66.

Одному из пассажиров не понравилось поведение подростков 13 -15 лет. В итоге он сначала нецензурно обругал школьников, а потом вытолкнул из салона. 13-летняя девочка упала и ударилась головой об асфальт. В больнице у нее диагностировали черепно-мозговую травму с переломом основания черепа.

Мужчина, вытолкавший подростков, сразу же после этого пересел в другую маршрутку и уехал. Сейчас его ищут правоохранительные органы – у следователей есть фотография мужчины.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре Центрального района Челябинска.

Челябинск, Павел Зварзин

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