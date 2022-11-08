После гибели двух котов в Челябинске ввели карантин

В Челябинске об бешенства погибли два домашних кота.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, за первую неделю ноября на Южном Урале зарегистрировано 2 случая гибели животных от бешенства: 1 ноября домашний кот в Челябинске и 3 ноября кошка также в Челябинске. Результаты исследований подтверждены ОГБУ «Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория».

Микрорайон на северо-западе города, где выявлены больные животные, объявлен неблагополучным. По распоряжениюпПравительства Челябинской области там будет установлен карантин и в настоящее время проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Отметим, в октябре был зарегистрирован 1 случай бешенства (бешеная дикая лиса недалеко от поселка Буранный в Агаповском районе), в сентябре от бешенства пали трое животных: два щенка в возрасте полугода в Челябинске и трехлетний кот в селе Уйское. Все животные были домашними.

С начала года в Челябинской области от этой смертельной инфекции, одинаково опасной и животным, и людям, погибли уже 56 четвероногих.

Напомним, что бешенство – это природно-очаговая инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая вирусом. Заражение передается при укусе больного животного через слюну. Восприимчивы все виды млекопитающих, в том числе и человек.

Профилактика бешенства сельскохозяйственных и домашних животных одна – регулярная вакцинация.

Человеку после укуса или контакта с подозрительным животным необходимо срочно обратиться за медицинской помощью и консультацией.

Челябинск, Виктор Елисеев

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