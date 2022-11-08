В Челябинске перед судом предстанет фигурант дела о забеге с поножовщиной

Житель Арагяшского района предстанет перед судом за поножовщину в кафе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Тракторозаводского района Челябинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Аргаяшского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия в октябре 2022 года южноуралец с женой ночью находились в одном из кафе на улице Артиллерийской. Здесь между супругой аргаяшца и другой посетительницей вспыхнула ссора. В разборки вмешался муж челябинки. Он ударил соперницу жены, та упала на землю. Тогда-то к ссоре и присоединился аргаяшец.

Южноуралец достал нож и бросился за напавшим на его супругу горожанином, который попытался убежать. У автозаправочной станции он догнал челябинца и несколько раз ударил его ножом. Медики оценили результат поножовщины как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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