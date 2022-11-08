В Южноуральске задержали 15-летнего «колумбайнера»

Подросток-южноуралец пригрозил устроить перестрелку в школе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», письмо с угрозой придти в образовательное учреждение с оружием и расстрелять директора и учащихся школы в учебном заведении Южноуральска получили в ночь на 7 ноября.

Оказалось, что отправил его ученик девятого класса этой же школы. Утром понедельника руководство образовательного учреждения сообщило о послании в силовые структуры.

Поводом для выходки послужила ссора с другим учащимся этой школы во время компьютерной игры, пишет Агентство чрезвычайных новостей. 15-летнего «шутника» задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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