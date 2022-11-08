Чиновники решили спросить у южноуральцев, какие дороги нуждаются в ремонте

В Челябинской области началось голосование за дорожные объекты в одном из районов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, жителям Чебаркульского района предложили проголосовать за проекты дорожного ремонта.

«Проект, набравший самое большое количество голосов жителей, будет реализован в 2023 и последующие годы в рамках реализации полномочий министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по строительству и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения региона», – заверили в ведомстве.

Для голосования отобраны пять объектов. Это ремонт автомобильной дороги «Обход города Чебаркуля», ремонт автомобильной дороги Шахматово – Запивалово, капитальный ремонт автомобильной дороги Верхние Караси – Нижние Караси, капитальный ремонт автомобильной дороги деревня Крыжановка – деревня Большаково, ремонт автомобильной дороги Травники – Камбулат – Маскайка, участок Камбулат – Маскайка.

Жителей Чебаркульского района приглашают принять участие в голосовании. Сделать это можно на платформе обратной связи портала Госуслуг, перейдя по ссылке, а также с помощью виджета на сайте министерства через портал Госуслуг в модуле «Общественное голосование».

Важно учесть, что участник голосования должен иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, возраст старше 18 лет, быть зарегистрированным или проживать на территории Чебаркульского района.

«Жители сами могут выбрать дорожный объект, который, по их мнению, должен быть отремонтирован в первую очередь, – прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. – Мы запускаем эту процедуру в таком виде впервые, но в дальнейшем планируем проводить опросы на постоянной основе, по различным темам, связанным с дорогами и транспортом региона».

В ведомстве заявили, что для них важно получить обратную связь от жителей, в то же время у южноуральцев будет понимание, почему ремонт выполняется на конкретном участке, выбранном ими же в ходе голосования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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