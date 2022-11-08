По Челябинску разъезжает трамвай-«микроволновка»

Житель Челябинска прожёг в трамвае багаж.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на слишком пылкий трамвай челябинец пожаловался в социальных сетях.

По словам горожанина, он едва не получил ожог, пока ехал в трамвае, следовавшем по маршруту №22.

Мужчина сразу отметил, что в салоне несколько жарковато. Но когда сел на кресло, дискомфорт только усилился. Как признался горожанин, от сиденья изрядно припекало, и выдержать это смог бы далеко не каждый пассажир.

Через некоторое время челябинец почувствовал, что неладное творится и с пакетом, который он пристроил под креслом. Когда же он вытащил багаж, то увидел в пакете огромную дыру: труба отопления, проходившая под сиденьями буквально прожгла синтетику.

Интересно, что попытка пожаловаться на произошедшее кондуктору осталась безрезультатной: женщина претензий не поняла. Правда, как отмечают южноуральцы, сотрудница «ЧелябГЭТ» сидела с противоположной стороны салона – там, где никакой трубы не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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