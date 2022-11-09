Общественники рассказали, где южноуральцам всё ещё приходится тянуться к знаниям через тернии

Общественники назвали территории Челябинской области, где власти хуже всего справились с организацией безопасных маршрутов в школы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отедения Общероссийского народного фронта, аутсайдерами среди муниципалитетов Южного Урала стали Сосновский район и город .

В рамках проекта «Дорога в школу» общественники проверили города и села, в которых годами не решались проблемы, связанные с передвижением детей на занятия. По части нарушений власти провели работу над ошибками, отметили активисты.

Так, был обустроен подход к пешеходному переходу вблизи школы №28 по улице Героя России Молодова в Челябинске. Много лет весной и осенью дорога на занятия превращалась для местных детей в полосу препятствий – грязь и лужи подтапливали переход, усложняя безопасный путь через проезжую часть. В 2022 году, спустя два года настойчивых требований, здесь провели работы по благоустройству и заасфальтировали подходы.

Безопаснее стал пешеходный переход и у школы №116 на улице Конструктора Духова в областном центре. Здесь появился светофор с предупреждающим желтым сигналом. Помимо этого, заборы рядом со школой были очищены от рекламы ресурсов – распространителей запрещенных веществ.

Также была устранена опасность у школы №39 на улице Марченко – здесь бетонный столб накренился и угрожал в любую минуту рухнуть. Обеспокоенные родители обратились к общественникам, назвав проблему «нерешаемой», но после вмешательства активистов возможности для демонтажа опасной конструкции нашлись.

А вот главы Сосновского района и Златоуста жалобами родителей продолжают пренебрегать, за что получили прокурорские представления после обращения общественников.

Так, жители поселка Есаульский сообщили, что опасаются за детей, вынужденных ходить в школу через аварийный мост. Конструкция давно разваливается, сельчане напряженно ожидают полного обрушения каждый год. На строительство нового моста было выделено 25 миллионов рублей, но в итоге работы прекратили, не завершив. Подрядчик при этом получил за неоконченные работы почти 4 миллиона рублей из бюджета.

В похожем положении соседи Есаульского – жители деревни Заварухино. Весной 2021 года при бурном паводке у них был затоплен и сильно пострадал мост. 150 жителей рискуют быть отрезанными от цивилизации, в том числе – школы.

В деревне Прохорово того же Сосновского района так и нет школьного транспорта. Школьники, по словам родителей, вынуждены в любую погоду ходить пешком по 2 километра, чтобы попасть на занятия.

«Попытки исправить ситуацию власти Сосновского района предприняли только в деревне Казанцево. Но и здесь пошли самым легким путем – долгожданную остановку для школьного автобуса установили в месте, похожем на свалку, без освещения, среди мусора и битого стекла. Конструкция не закреплена и привязана за веревку к технической лестнице близстоящего здания», – рассказали в общественной организации.

Глава Златоуста получил представление прокурора обеспечить водоотведение сточных и талых вод в Табунном переулке. Пока же там путь детей в школы зачастую пролегает через грязь и огромные лужи.

«Чем дольше ответственные лица будут пренебрегать своими обязанностями по обеспечению безопасности детей, тем чаще их работой будут интересоваться правоохранительные органы. Мы всегда подключаем прокуратуру в ситуациях, где существует хотя бы малая вероятность угрозы жизни и здоровью ребенка. Итоги сезона подведены, но проект «Дорога в школу» продолжается, поэтому не стоит рассчитывать на то, что зима скроет все проблемы – зимой к безопасности школьных маршрутов должно быть особо пристальное внимание», – заявляют общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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