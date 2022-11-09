В Челябинской области обвалились объёмы торговли молоком

Южноуральские аграрии резко сократили объёмы реализации молока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счётной палаты Челябинской области, по большинству показателей в регионе растет объем реализации основных видов сельскохозяйственной продукции.

Так, в за январь-сентябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сельскохозяйственные организации нарастили продажи зерна (+29,9%), скота и птицы (+5,2% в живом весе), яиц (+3,3%).

При этом на 9,1% сократилась реализация молока.

Всего за 9 месяцев текущего года в Челябинской области реализовано:

зерна 200,3 тысячи тонн;

скота и птицы (в живом весе) 315,9 тысячи тонн;

молока 106,0 тысячи тонн;

яиц 1 миллиард 72,6 миллиона штук.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»