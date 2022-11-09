Челябинского адвоката будут судить за торговлю боеприпасами

В Челябинске адвокат предстанет перед судом за незаконный сбыт патронов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката, обвиняемого в незаконной торговле боеприпасами.

По версии следствия южноуралец представлял интересы клиента, обвинявшегося в незаконном обороте оружия. Суд признал его доверителя виновным и аннулировал его разрешение на приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов.

В августе 2021 года тот же клиент, зная, что у адвоката есть разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия, попросил юриста купить для него патроны, предназначенные для стрельбы из гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом.

После этого адвокат стал поставлять ему боеприпасы, в общей сложности продав 500 патронов. Действия южноуральца пресекли сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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