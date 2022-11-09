Семерых туристов оштрафовали за незаконную стоянку на «Таганае»

Приезжие устроили на Таганае костер на нелегальрой стоянке.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», семь туристов из Перми решили, что правила посещения заповедника – не для них. И устроили стоянку там, где им хотелось.
Нарубили дров, установили палатки и развели костер. Посиделки у огонька прервали сотрудники службы охраны «Таганая».
Визиту пермяки не слишком обрадовались: общались на повышенных тонах и назывались вымышленными именами. А когда компанию провожали в приют, чтобы там продолжить беседу, один из гостей попытался сбежать. Мужчину догнали инспекторы охраны парка.
Итог встречи – два протокола и административный штраф в 3 тысячи рублей по каждому из них.
Интересно, что совсем недалеко от самовольной стоянки располагается официальный приют национального парка – «Гремучий ключ».
Челябинск, Виктор Елисеев
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