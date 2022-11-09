В России начали считать индекс бутерброда

В России снизился Бутербродекс – это величина, отражающая картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неофициальным способом определения паритета покупательной способности (ППС) считается индекс бигмака, ежегодно рассчитываемый изданием The Economist.

Индекс основан на теории, согласно которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов), только вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald's повсеместно. Предполагается, что в идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров. Разница в этом объеме и позволяет выявить недооцененность валюты.

Индекс рассчитывался и для России, но вместе с Макдональдсом из России ушел и бигмак.

Однако и тому, и другому быстро нашли замену: в России начали рассчитывать индекс бутреброда с кофе (Бутербродекс).

Для анализа берется 7 товаров:

семь товаров – частых гостей на утренних столах россиян:

батон (400 граммов);

ветчина (200 граммов);

сливочное масло (180 граммов);

сыр (200 граммов);

огурцы (500 граммов);

растворимый кофе (95 граммов);

сахар (1 килограмм).

По стоимости этих товаров рассчитывается средний чек. За базовые 100 баллов принято значение «Индекса кофе с бутербродом» в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров, поясняет РИА Новости, занимающееся расчетами.

Во второй половине октября средний чек вырос по огурцам (на 3% – до 80 рублей) и сахару (на 2% – до 66 рублей). Снизился по батону (на 3% – до 30 рублей), ветчине (на 3% – до 131 рубля), сливочному маслу (на 3% – до 156 рублей), сыру (на 1% – до 153 рублей) и растворимому кофе (на 1% – до 266 рублей).

Таким образом, индекс по сравнению с первой половиной месяца опустился на 0,9 пункта.

Москва, Игорь Юров

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