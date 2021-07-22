Индекс бигмака: рубль признали одной из самых недооцененных валют в мире

Рубль снова признан одной из самых недооцененных валют в мире. Об этом свидетельствует очередной индекс бигмака, опубликованный журналом Еconomist.

Согласно представленному рейтингу валют, курс национальной валюты России занижен на 59,9%, что ставит рубль на предпоследнее место в списке валют по степени недооцененности по отношению к американскому доллару.

Как отмечают авторы индекса, бигмак в США стоит в среднем $5,65 (около 420 рублей), а в России – 169 рублей ($2,27). Таким образом, справедливый курс российской нацвалюты должен составлять 29,91 рубля за доллар, но в реальности доллар дороже рубля почти в 2,5 раза. В частности, официальный курс «американца», установленный Банком России на 22 июля, составляет 74,49 рубля.

Сильнее рубля занижен курс ливанского фунта, который недооценен на 70,2%, передает РИА «Новости». В рейтинг также вошли евро и британский фунт – курсы этих валют занижены на 11,1% и на 15,9% соответственно.

В числе переоцененных валют оказались венесуэльский боливар (его курс, по оценке издания, завышен на 47,7%), швейцарский франк (на 24,7%), норвежская крона (на 11,5%).

Индекс бигмака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности валют на примере бургера бигмак из ресторана McDonald's. Согласно этой теории, в идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров. Разница в этом объеме и позволяет выявить недооцененность валюты.

Добавим, ранее рубль неоднократно признавали самой недооцененной валютой в мире, последний раз – в 2019 году.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.07.21

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