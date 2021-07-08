России грозит новый «черный вторник»: правительство и Центробанк РФ играют против рубля

России снова угрожает повторение кризиса с обрушением курса рубля. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал финансовый аналитик, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, очередной обвал ожидает весь финансовый рынок к концу года, и это не связано с неспособностью договориться участников Организации стран-экспортеров нефти и государств, не входящих в этот картель (ОПЕК+).

По прогнозам эксперта, нужно готовиться к «ценовой войне» и «развалу ОПЕК+», если в итоге соглашение об уровне нефтедобычи не будет достигнуто. «Такое уже было, когда арабская нефть пыталась захватить Европу. Саудовская Аравия давала большие скидки европейским покупателям. Это касалось и азиатского рынка, крупнейшего потребителя нефти. Поэтому, если все это будет происходить в том режиме, в каком это происходило ранее, то мы увидим снова войну и резкое падение цен на нефть в силу демпинга отдельных участников», – пояснил Вязовский.

«Думаю, что здравый смысл возобладает, они смогут договориться о квотах и нефть в районе 60-70 долларов за бочку, – это наиболее приемлемая цена для всех участников. Я думаю, за нее будут бороться», – считает аналитик.

Эксперт также отметил, при оценке ситуации на рынке нефти нужно учитывать, что до половины оборотов нефтяных фьючерсов – «это финансовые спекулянты». «Федеральная резервная система (ФРС США) уже анонсировала планы по сокращению программ выкупа активов, и, скорее всего, это начнется ближе к концу года или началу следующего года. И вот здесь падение цен на нефть становится неизбежным. Если ФРС будет сокращать программу выкупа, то увидим падение в 50 долларов и ниже. И, скорее всего, нас ждет какой-нибудь «черный четверг» или «черный вторник» на финансовых площадках, который будет касаться не только нефтяных фьючерсов, но и фондовых рынков. В этой ситуации, конечно, надо золото покупать, потому что это главный защитный актив», – пояснил Вязовский.

По его оценке, «сейчас рынок растет на допинге». «Вот есть труп, он посинел, в него вкололи адреналин, еще вкололи адреналин, он немножко розовеет. Вот этот рост, который мы видим, – он неестественный, не связан с каким-то бурным восстановлением экономики. Но связан с тем, что мировые Центробанки, это не только ФРС, проводят политику закачивания денег, но она когда-то будет закончена», – уточнил он.

Говоря о перспективах рубля, эксперт отметил, курс отечественной валюты зависит от политики правительства и Центробанка РФ, а не от цен на нефть, как принято считать. «Рубль стабильно слабая национальная валюта. Когда нефть растет, мы видим даже падение рубля – не укрепление его, как ожидалось. Потому что у нас правительство и Центральный банк играют против рубля, не заинтересованы в его росте. Они заинтересованы только в его падении. Потому что бюджет получает значительные прибыли от того, что девальвируется национальная валюта», – констатировал Вязовский.

«Был такой чиновник Клепач (замглавы Монэкономразвития в 2008-2014 гг). Он подсчитал, что ослабление рубля на один рубль по бивалютной корзине приносит от 80 до 100 млрд рублей курсовых доходов – всем хорошо: нефтяным и газовым компаниям, металлургическим компаниям хорошо, бюджету. Кому плохо – только населению. У нас до половины в корзине потребления – это импортные товары. Если рубль падает – импорт дорожает. То есть мы с вами заплатим за все это», – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что курс доллара может подняться до 77 рублей на фоне отсутствия договоренностей ОПЕК+ об увеличении добычи на август и продлении сделки после апреля 2022 года. Сейчас цены на нефть продолжают падение и торгуются в районе $72,5 за баррель. Курс доллара превысил 75 рублей.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.07.21

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