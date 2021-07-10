Бесчестный курс рубля: минфин и ЦБ РФ намеренно ослабляют отечественную валюту

Действия министерства финансов РФ и Банка России на валютном рынке ослабляют курс национальной валюты в большей степени, чем санкционная риторика со стороны Запада. Как считает генеральный директор УК «Спутник – Управление Капиталом» Александр Лосев, валютные операции, которые ЦБ совершает в интересах Минфина по бюджетному правилу, понизили курс рубля на 5-10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) доллар мог бы подешеветь до 65 рублей.

«Девальвационный вклад ежедневных покупок долларов на внутреннем рынке (с последующей продажей этих долларов на внешнем рынке) можно оценить в диапазоне 5-10%. Вклад в инфляцию – дополнительные 1-2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей. Если бы этой скупки долларов не было, курс доллар/рубль находился бы в диапазоне 65-70», – сказал Лосев в интервью РИА «Новости».

По оценке эксперта, о значимости таких валютных интервенций говорит тот факт, что рубль перестал быть «нефтяной валютой» и уже не реагирует на рекорды стоимости котировок «черного золота». При этом Лосев обратил внимание, что в разгар пандемии в прошлом году, когда стоимость барреля нефти опускалась до 32 долларов, стоимость американской валюты была почти такой же, как и сейчас, около 72 рублей. «Потому что не было таких интервенций против рубля», – пояснил он.

«Несмотря на многолетние заявления Банка России о том, что в стране действует режим плавающего валютного курса, курс рубля к доллару у нас не плавающий, а биржевой, определяемый балансом спроса и предложения валюты на биржевых торгах, где каждый день Банк России по поручению Минфина осуществляет валютные инвенции, направленные на ослабление рубля», – констатировал Лосев.

По его словам, хотя объем покупок ЦБ составляет всего около 1% от биржевого оборота, этот постоянный фактор давления на рубль часто является даже более весомым, чем санкционная риторика США. «Объемы операций постоянно растут, а сам Банк России исторически наиболее авторитетный и могущественный участник внутреннего валютного рынка», – подчеркнул эксперт.

Минфин РФ по бюджетному правилу направляет на покупки валюты дополнительные доходы от высокой цены нефти. Операции проводит ЦБ, при этом регулятор по-прежнему покупает на рынке только валюту. В текущем периоде – с 7 июля по 5 августа 2021 года объем таких покупок должен составить 296 млрд рублей, ежедневно на эти цели планируется направлять 13,5 млрд.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.07.21

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